Перекинувся човен: на Київщині під час риболовлі загинув чоловік
Днями у місті Миронівка Обухівського району на річці Росава перекинувся човен з рибалками
Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.
На відстані близько 100 метрів від берега, човен, у якому були двоє чоловіків, перекинувся. Одного з них чоловіків врятували місцеві мешканці, другого – не вдалося.
Наступного дня працівники рятувально-водолазної служби підняли тіло загиблого з води на поверхню.
Нагадаємо, вдень 4 квітня на Полтавщині у ставку виявили тіло чоловіка. Загиблого дістали водолази.
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