В Киевской области у депутата могут конфисковать авто и земельные участки на 5 млн грн
У депутата поселкового совета в Киевской области Максима Ткаченко могут конфисковать автомобили и землю стоимостью более 5 млн грн. Перечисленное имущество оформлено на родственников, но фактически используется им
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на САП.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил иск о признании необоснованными активов на общую сумму более 5 млн грн, которыми пользуется депутат одного из поселковых советов Броварского района Киевской области.
Речь идет о конфискации автомобилей и земельных участков.
"2 автомобиля: "Volkswagen ID 4", 2023 года выпуска, стоимостью более 1 млн грн, зарегистрированный на бывшую жену, и "Jaguar XF", 2015 года выпуска, зарегистрирован на совершеннолетнего сына, однако фактически распоряжается должностное лицо; десять земельных участков, оформленных на тещу депутата, бывшую жену и сына", - говорится в сообщении.
Общая сумма необоснованных активов составляет более 5 млн гривен.
Напомним, в Киевской области в результате пожара погибли супруги.