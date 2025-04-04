В Киевской области у депутата могут конфисковать авто и земельные участки на 5 млн грн

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У депутата поселкового совета в Киевской области Максима Ткаченко могут конфисковать автомобили и землю стоимостью более 5 млн грн. Перечисленное имущество оформлено на родственников, но фактически используется им

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на САП.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил иск о признании необоснованными активов на общую сумму более 5 млн грн, которыми пользуется депутат одного из поселковых советов Броварского района Киевской области.

Речь идет о конфискации автомобилей и земельных участков.

"2 автомобиля: "Volkswagen ID 4", 2023 года выпуска, стоимостью более 1 млн грн, зарегистрированный на бывшую жену, и "Jaguar XF", 2015 года выпуска, зарегистрирован на совершеннолетнего сына, однако фактически распоряжается должностное лицо; десять земельных участков, оформленных на тещу депутата, бывшую жену и сына", - говорится в сообщении.

Общая сумма необоснованных активов составляет более 5 млн гривен.

Напомним, в Киевской области в результате пожара погибли супруги.