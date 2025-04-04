14:57  04 апреля
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на выходных
13:57  04 апреля
Херсонщина под ударом: вражеские дроны атаковали эвакуационный экипаж
12:39  04 апреля
В Киеве мужчина напал на родного брата с молотком
UA | RU
UA | RU
04 апреля 2025, 19:57

В Киевской области у депутата могут конфисковать авто и земельные участки на 5 млн грн

04 апреля 2025, 19:57
Читайте також українською мовою
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

У депутата поселкового совета в Киевской области Максима Ткаченко могут конфисковать автомобили и землю стоимостью более 5 млн грн. Перечисленное имущество оформлено на родственников, но фактически используется им

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на САП.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры заявил иск о признании необоснованными активов на общую сумму более 5 млн грн, которыми пользуется депутат одного из поселковых советов Броварского района Киевской области.

Речь идет о конфискации автомобилей и земельных участков.

"2 автомобиля: "Volkswagen ID 4", 2023 года выпуска, стоимостью более 1 млн грн, зарегистрированный на бывшую жену, и "Jaguar XF", 2015 года выпуска, зарегистрирован на совершеннолетнего сына, однако фактически распоряжается должностное лицо; десять земельных участков, оформленных на тещу депутата, бывшую жену и сына", - говорится в сообщении.

Общая сумма необоснованных активов составляет более 5 млн гривен.

Напомним, в Киевской области в результате пожара погибли супруги.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область конфискация САП земля депутат
В результате российской атаки на Киевщине возникли пожары, есть пострадавший
04 апреля 2025, 02:13
Под Киевом горела многоэтажка: есть жертва, 18 человек спасли
03 апреля 2025, 17:20
На Киевщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево: погибшую вытаскивали спасатели
03 апреля 2025, 11:30
Все новости »
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
В Германии сообщили, сколько денег готовы выделить на разминирование Украины
04 апреля 2025, 20:15
Удар по Кривому Рогу: россияне убили 12 человек, среди них – дети
04 апреля 2025, 19:45
Как правильно выбрать новый холодильник
04 апреля 2025, 19:41
Россия атаковала Запорожскую область баллистическими ракетами
04 апреля 2025, 19:37
Диктатор Путин под прикрытием переговоров увеличил атаки на Украину - СМИ
04 апреля 2025, 19:25
В Кривом Роге раздался взрыв: на город летела ракета
04 апреля 2025, 19:05
Россияне повредили газопроводы в Донецкой области
04 апреля 2025, 18:59
В Ровенской области продолжается декларирование оружия: как избежать уголовной ответственности
04 апреля 2025, 18:24
В результате ударов дронами по Харькову погибли 5 человек, более 30 пострадали
04 апреля 2025, 18:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Все публикации »
Владимир Фесенко
Александр Мусиенко
Андрей Длигач
Все блоги »