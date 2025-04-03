Під Києвом горіла багатоповерхівка: є жертва, 18 людей врятували
Смертельна пожежа сталася вдень 3 квітня в місті Ірпінь Бучанського району. Вогнеборці виявили в палаючій квартирі тіло чоловіка
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Київській області, передає RegioNews.
Виявилося, що близько 11:10 в дев'ятиповерхівці на вулиці Виговського загорілася квартира на другому поверсі. Займання оперативно ліквідували.
"Рятувальниками евакуйовано 18 осіб, проте, на жаль, під час гасіння пожежі в одній з кімнат виявлено тіло загиблого чоловіка 1959 року народження", — йдеться в повідомленні.
Наразі компетентні органи встановлюють причину виникнення пожежі.
Нагадаємо, 2 квітня на Київщині внаслідок пожежі загинуло подружжя.
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