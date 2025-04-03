На Київщині внаслідок пожежі загинуло подружжя
Пожежа сталася в середу, 2 квітня, у приватному будинку на Обухівщині
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Під час гасіння полум’я рятувальники виявили тіла 85-річних власника будинку та його дружини.
Попередньою причиною пожежі могла стати несправність пічного опалення, проте остаточні результати щодо причини займання нададуть до поліції працівники ДСНС.
За даним фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування (за ч. 2 ст. 270 КК України).
Нагадаємо, 30 березня на Черкащині через необережність зі свічкою загинула жінка – господарка будинку.
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