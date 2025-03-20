Смертельна ДТП у Дніпрі: рятувальники деблокували загиблого та постраждалого
ДТП сталася вночі 19 березня на вулиці Новоставковій в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Легковик Lada Kalina врізався в деревом. Внаслідок зіткнення в пошкодженій автівці затиснуто двох чоловіків.
За допомогою аварійно-рятувального обладнання співробітники ДСНС деблокували з авто травмованого водія та загиблого пасажира. 25-річного молодика госпіталізували.
Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, вдень 18 березня у Києві Lexus влетів у металевий відбійник та перекинувся. Загинули дві людини.
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