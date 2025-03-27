Аварія на Київщині: авто влетіло в мотоцикл
На Київщині поліція розслідує
Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.
Аварія сталась днями в Білій Церкві. 24-річний водій автомобіля Ford Focus здійснив зупинку та висадив пасажира. Після цього він почав маневр розвороту та зіткнувся з мотоциклом Boxer, який рухався в попутному напрямку.
Внаслідок ДТП 26-річний водій мотоциклу був госпіталізований. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом аварії.
Нагадаємо, раніше на Київщині на трасі сталась смертельна аварія. Внаслідок ДТП один водій загинув, а інший - отримав травми.
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