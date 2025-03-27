Вогняна ДТП із загиблими: на Миколаївщині зіткнулися вантажівка та два авто

фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаївській області сталась аварія за участю вантажівки та двох легкових автомобілів. Внаслідок ДТП двоє людей загинули, троє травмовані

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області у Фейсбуці, передає RegioNews.

ДТП трапилося вночі, 26 березня, на трасі Н-11 "Дніпро-Миколаїв" в с. Виноградівка Інгульської територіальної громади Баштанського району.

В аварії зіткнулися два легкових автомобілів Skoda Octavia, "ВАЗ-2170" та вантажний автомобіль MAN з напівпричепом.

У результаті загинули водії автомобілів "ВАЗ 2170" та MAN. Постраждали керманич та два пасажири легкового автомобіля Skoda Octavia. Їх госпіталізували.

Внаслідок зіткнення стався розлив та займання дизельного пального. Вогнеборці ліквідували пожежу площею 700 кв. м.

Вогнем знищено автомобілі "ВАЗ" і MAN з причепом, пошкоджено господарчу споруду на території приватного домоволодіння.

Нагадаємо, на Київщині на трасі сталася смертельна ДТП. Водій Opel Corsa, здійснюючи розворот, не надав перевагу в русі та зіткнувся з авто Renault Scenic, який рухався в зустрічному напрямку.