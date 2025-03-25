13:05  25 березня
У КМІС розповіли, як українці сприймають ідею 30-денного перемир'я
12:48  25 березня
"Кріт" у ЗСУ: військовослужбовцю повідомили про підозру в держзраді
11:29  25 березня
Парламент зняв із порядку денного законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії
UA | RU
UA | RU
25 березня 2025, 22:44

На Київщині засудили водія за ДТП, в якому загинула 2-річна дитина

25 березня 2025, 22:44
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Київщині винесли вирок водію за смертельну ДТП, в якій померла дитина. Відомо, що на момент аварії водій був п'яний

Про це повідомляє Поліція Київщини, передає RegioNews.

У Київській області засудили водія, який вчинив ДТП. Йдеться про аварію, в якій загинула 2-річна дівчинка. Сама трагедія сталась влітку 2023 року на Бучанщині. Чоловік керував авто у п'яному стані, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався в дерево.

В транспортному засобі перебувало шість пасажирів, троє з яких діти. Всі отримали травми. Зокрема, в автомобілі медиків помер 2-річний хлопчик. Нині водія засуджено до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Рівному зіткнулись пікап та мікроавтобус. Внаслідок ДТП травмувалися водій та троє пасажирів мікроавтобуса: 59-ти, 65-ти та 15-річна рівнянки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія
П'яна ДТП на Київщині: водій врізався в ЗАЗ, є постраждала
24 березня 2025, 18:40
У Полтаві водій Mazda збив 14-річну дівчинку
24 березня 2025, 11:36
ДТП на Хмельниччині: рятувальники деблокували вагітну жінку
23 березня 2025, 16:16
Всі новини »
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
Старі методи "виховання": на Волині чоловік заплатить доньці крупну суму, бо побив її ременем
25 березня 2025, 23:05
У Львові затримали агентів РФ, які готували теракт
25 березня 2025, 22:55
Житель Рівненщини сидітиме за ґратами, бо вкрав скриньку для пожертв
25 березня 2025, 22:40
Працівники СБУ та Нацполіції допомогли "смотрящому" за Києвом Комарницькому втекти за кордон
25 березня 2025, 22:10
Відома співачка знялася топлес для обкладинки українського Playboy
25 березня 2025, 21:42
На Харківщині полк "Ахіллес" уразив танки, мінний загороджувач і вантажівки окупантів
25 березня 2025, 21:33
У Черкасах затримали чоловіка, який вбив знайомого ножем
25 березня 2025, 21:06
Ракетна атака на Суми: понад 700 людей отримали допомогу в Пунктах Незламності
25 березня 2025, 21:00
Москва завжди бреше: Зеленський зробив заяву щодо вимог РФ для тиші на морі
25 березня 2025, 20:53
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »