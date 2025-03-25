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На Київщині винесли вирок водію за смертельну ДТП, в якій померла дитина. Відомо, що на момент аварії водій був п'яний

Про це повідомляє Поліція Київщини, передає RegioNews.

У Київській області засудили водія, який вчинив ДТП. Йдеться про аварію, в якій загинула 2-річна дівчинка. Сама трагедія сталась влітку 2023 року на Бучанщині. Чоловік керував авто у п'яному стані, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та врізався в дерево.

В транспортному засобі перебувало шість пасажирів, троє з яких діти. Всі отримали травми. Зокрема, в автомобілі медиків помер 2-річний хлопчик. Нині водія засуджено до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Рівному зіткнулись пікап та мікроавтобус. Внаслідок ДТП травмувалися водій та троє пасажирів мікроавтобуса: 59-ти, 65-ти та 15-річна рівнянки.