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Правоохоронці продовжують розслідувати воєнні злочини росіян. На цей раз ідентифікували російського військового, який разом з іншим "товаршем" атакував цивільне авто

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру російському військовому, який розстріляв авто з двома мирними жителями в Катюжанці.

За даними слідства, у лютому 2022 року підозрюваний разом з іншим військовослужбовцем РФ перебували у тимчасово окупованому с. Катюжанка Вишгородського району Київської області. На автодорозі з автоматичної вогнепальної зброї вони розстріляли автомобіль з двома мирними жителями. Внаслідок цього чоловік та жінка померли на місці.

Нагадаємо, раніше в Чернігові суд виніс вирок росіянам, які звозили українців у катівні, де знущались з них. Відомо, що в ці катівні доставляли жителів різних селищ. Там українців тримали без опалення, води та в антисанітарних умовах.