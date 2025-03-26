Росія запустила по Україні понад 100 дронів: як відпрацювала ППО

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 26 березня російська армія запустила по Україні 117 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 56 дронів, ще 48 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, сході та в центрі країни. 48 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина.

Нагадаємо, сьогодні вночі протиповітряна оборона збила сім ударних безпілотників над Миколаївщиною.