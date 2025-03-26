05:00  26 березня
Нацбанк ввів у обіг нову памʼятну монету: фото
03:50  26 березня
Відчутно дорожчає какао: що буде в Україні з шоколадом
01:40  26 березня
У Києві суд залишив без змін вирок чоловіку, який зґвалтував 8-річну падчерку
UA | RU
UA | RU
26 березня 2025, 09:00

Росія запустила по Україні понад 100 дронів: як відпрацювала ППО

26 березня 2025, 09:00
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 26 березня російська армія запустила по Україні 117 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО збили 56 дронів, ще 48 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, противник запустив дрони з напрямків — Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, сході та в центрі країни. 48 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Черкащина.

Нагадаємо, сьогодні вночі протиповітряна оборона збила сім ударних безпілотників над Миколаївщиною.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна обстріли окупанти ЗСУ атака ППО Повітряні сили
Масовані удари дронів по Дніпропетровщині: зруйноване підприємство та пошкоджені будинки
26 березня 2025, 08:45
На Сумщині ППО збила 5 ударних БпЛА
26 березня 2025, 07:35
Сили безпілотних систем показали, як уразили північнокорейську САУ "Коксан"
26 березня 2025, 06:40
Всі новини »
26 березня 2025
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
В Україні налічується понад три мільйони людей з інвалідністю. У зв'язку з військовими діями ця цифра продовжує зростати. Водночас людина з обмеженими фізичними можливостями має вкрай низьку підтримку...
24 березня 2025
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Збірна України знову поступилася у ключовому матчі. Причому не просто поступилася, а відверто зганьбилася. Та найгірше у цій історії, що висновків ніхто робити не стане. А це з великою долею імовірнос...
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
У ДСНС показали наслідки атаки ворожих безпілотників по Охтирці
26 березня 2025, 10:46
За добу ЗСУ знищили понад 1200 росіян, ворожі танки, артсистеми та ББМ
26 березня 2025, 10:25
Про "морську" складову "безпекових" домовленостей між Україною, США та Росією
26 березня 2025, 10:13
На Буковині судитимуть експосадовця, який за 8000 євро переправляв чоловіків через кордон
26 березня 2025, 10:11
У Дніпрі чоловік убив знайомого і викинув тіло: зловмиснику світить до 15 років
26 березня 2025, 09:57
Окупанти вбили 3 мешканців Донеччини, є поранені
26 березня 2025, 09:55
На Житомирщині лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину
26 березня 2025, 09:40
Кібератака на "Укрзалізницю": коли запрацюють онлайн-сервіси
26 березня 2025, 09:38
Росіяни вдарили "шахедами" по Черкасах: пошкоджений об'єкт інфраструктури
26 березня 2025, 09:25
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
26 березня 2025, 09:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Мізерна пенсія та брак ліків: як живуть люди з інвалідністю в умовах війни
Битва в Арденнах, якої не було. Що чекає на український футбол далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Віктор Шлінчак
Всі блоги »