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Правоохранители продолжают расследовать военные преступления россиян. На этот раз идентифицировали российского военного, который вместе с другим "товаршем" атаковал гражданское авто

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении российскому военному, расстрелявшему авто с двумя мирными жителями в Катюжанке.

По данным следствия, в феврале 2022 года подозреваемый вместе с другим военнослужащим РФ находились во временно оккупированном с. Катюжанка Вышгородского района в Киевской области. На автодороге из автоматического огнестрельного оружия они расстреляли автомобиль с двумя мирными жителями. В результате мужчина и женщина скончались на месте.

Напомним, ранее в Чернигове суд вынес приговор россиянам, которые свозили украинцев в застенки, где издевались над ними. Известно, что в эти застенки доставляли жителей разных поселков. Там украинцев держали без отопления, воды и в антисанитарных условиях.