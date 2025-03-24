Масштабна пожежа на Київщині: вогонь знищив будівлі та охопив 60 гектарів
У неділю, 23 березня, близько 12:30 рятувальники отримали повідомлення про масштабну пожежу трав’яного настилу в селі Поділля Броварського району
Про це повідомляє прессцентр ДСНС, передає RegioNews.
На вулиці Козацькій вогонь охопив значну територію, а сильний вітер сприяв швидкому поширенню полум’я, створюючи загрозу прилеглим будівлям.
Внаслідок пожежі вогнем знищений недіючий сінник, господарська будівля та нежитловий будинок.
Пожежу ліквідували о 21:50 на площі близько 60 гектарів.
Нагадаємо, раніше на Київщині у селі Вороньківка жінка палила суху траву і спричинила масштабну пожежу.
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Росіяни вдарили по Запоріжжю: виникла пожежа, поранена жінка
24 березня 2025, 01:30СБУ розслідує вибух у будівлі поліції на Одещині як теракт: поранені 3 поліцейських
24 березня 2025, 00:49На Харківщині російський дрон поранив чоловіка та вагітну жінку
24 березня 2025, 00:23На Київщині сили ППО працюють по ворожих дронах
24 березня 2025, 00:01Папа Римський з'явився на публіці після кількох тижнів хвороби і згадав про Україну
23 березня 2025, 19:40Теракт на Одещині: у відділку поліції стався вибух, загинула жінка
23 березня 2025, 19:17ГУР запустило кампанію рекрутингу студентів до лав розвідки
23 березня 2025, 18:19В "Укрзалізниці" стався масштабний збій: що відомо
23 березня 2025, 17:16На Херсонщині ЗСУ знищили російську понтонну переправу
23 березня 2025, 16:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі блоги »