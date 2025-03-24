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24 марта 2025, 07:08

РФ атаковала Киевщину беспилотниками: есть раненый

24 марта 2025, 07:08
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фото: КОВА
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В результате атаки российских беспилотников в Фастовском районе Киевской области пострадал 37-летний мужчина

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация, передает RegioNews.

Отмечается, что у мужчины поверхностные осколочные ранения живота, грудной клетки, бедер, головы. Его госпитализировали в местную больницу.

Кроме того, в результате вражеской атаки в районе повреждены два частных дома. Также ликвидирован пожар на территории торгового предприятия.

Напомним, оккупанты вечером осуществили запуск нескольких групп ударных беспилотников по территории Украины. В ряде областей, в частности в Киевской, была объявлена воздушная тревога.

В воскресенье, 23 марта, кафиры нанесли удары по Киеву и области. В Киевской области повреждены дома, два человека травмированы.

В столице падение обломков российских беспилотников зафиксировали в пяти районах, три человека погибли. Среди погибших – отец и его маленькая дочь.

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