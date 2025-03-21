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21 березня 2025, 13:55

Трудове рабство: на Київщині викрили псевдореабілітаційний центр

21 березня 2025, 13:55
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фото: Національна поліція
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Поліція Києва затримала злочинне угруповання, яке, прикриваючись діяльністю "реабілітаційного центру", експлуатувало понад 30 осіб

Про це повідомили у київській поліції, передає RegioNews.

За інформацією слідства, 45-річний організатор фіктивної установи разом із двома спільниками підшуковували на місцевих залізничних вокзалах людей у складному становищі — як чоловіків, так і жінок. Їм пропонували лікування від алкогольної та наркотичної залежності, а також обіцяли надати житло та харчування.

Після цього постраждалих привозили до орендованого приватного будинку в одному з селищ Київщини. Там їх утримувалив антисанітарних умовах без телефонів та документів.

Кожного дня чоловіків змушували працювати на будівельних майданчиках по 11 годин на день, а жінок – обслуговувати будинок та готувати їжу для утримувачів центру з прострочених продуктів. У разі спроби втечі над потерпілими вчиняли фізичне та психологічне насильство.

За виконану роботу люди не отримували жодної оплати, тоді як зловмисники заробляли на їхній праці близько 400 тисяч гривень щомісяця.

Правоохоронцям вдалося визволити із трудового рабства 6 жінок і 25 чоловіків віком від 21 до 60 років.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці перекрили канал торгівлі людьми. Жителька Волинської області вербувала жінок віком від 18 до 35 років для подальшої сексуальної експлуатації за кордоном.

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Київська область рабство робота поліція реабілітація трудова експлуатація документ
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