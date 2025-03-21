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21 марта 2025, 13:55

Трудовое рабство: в Киевской области разоблачили псевдореабилитационный центр

21 марта 2025, 13:55
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фото: Национальная полиция
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Полиция Киева задержала преступную группировку, которая, прикрываясь деятельностью "реабилитационного центра", эксплуатировала более 30 человек

Об этом сообщили в киевской полиции, передает RegioNews.

По информации следствия, 45-летний организатор фиктивного учреждения вместе с двумя сообщниками подыскивали на местных железнодорожных вокзалах людей в сложном положении как мужчин, так и женщин. Им предлагали лечение от алкогольной и наркотической зависимости, а также обещали предоставить жилье и питание.

После этого пострадавших привозили в арендованный частный дом в одном из поселков Киевщины. Там их содержали в антисанитарных условиях без телефонов и документов.

Каждый день мужчины заставляли работать на строительных площадках по 11 часов в день, а женщин – обслуживать дом и готовить еду для держателей центра из просроченных продуктов. В случае попытки побега над потерпевшими совершали физическое и психологическое насилие.

За проделанную работу люди не получали никакой оплаты, тогда как злоумышленники зарабатывали на их работе около 400 тысяч гривен ежемесячно.

Правоохранителям удалось вызволить из трудового рабства 6 женщин и 25 мужчин в возрасте от 21 до 60 лет.

Напомним, в Киевской области правоохранители перекрыли канал торговли людьми. Жительница Волынской области вербовала женщин в возрасте от 18 до 35 лет для дальнейшей сексуальной эксплуатации за границей.

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