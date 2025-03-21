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Жінка намагалась домовитись з поліцейськими, аби ті не документували злочин та не вилучали техніку для азартних ігор

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Поліція отримала виклик про порушення тиші в будинку по вулиці Скоропадського в Голосіївському районі міста. На місці виявили незаконний гральний заклад та відвідувачів у ньому.

Адміністраторка казино намагалася підкупити патрульних, щоб уникнути виклику слідчих. Попри попередження про відповідальність, вона наполягала і зрештою вклала одному з поліцейських в руки майже 150 тисяч гривень.

Передачу хабаря поліцейські зафіксували на боді-камеру та викликали на місце слідчих.

Фігурантці оголосили підозру. Наразі 34-річна жінка перебуває під цілодобовим домашнім арештом, їй загрожує до 4 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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