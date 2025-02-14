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14 лютого 2025, 16:49

Продавала жінок в сексуальне рабство: на Київщині перекрили канал торгівлі людьми

14 лютого 2025, 16:49
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фото з відкритих джерел
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Жителька Волинської області вербувала жінок віком від 18 до 35 років для подальшої сексуальної експлуатації за кордоном. Тепер їй загрожує до 12 років позбавлення волі

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київської області, передає RegioNews.

Зазначається, фігурантка створила групу в месенджері, де пропонувала жінкам високооплачувану роботу за межами України. Зокрема в Сінгапурі, Австралії, Дубаї, Албанії, Італії та Швеції.

Поліцейські затримали зловмисницю та завадили переправити через державний кордон 22-річну українку.

Жінці повідомлено про підозру за фактом торгівлі людьми. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, жительку Кривого Рогу затримали за вербування молодих дівчат та переправлення їх за кордон. Зловмисниця вербувала жінок, які опинились у скруті, та пропонувала їм роботу у нічних клубах Чехії, обіцяючи заробіток в 100 євро за годину.

сексуальне рабство Київська область поліція вербувальниця затримання
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