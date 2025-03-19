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19 березня 2025, 17:32

Смертельне ДТП на Київщині: загинув 72-річний велосипедист

19 березня 2025, 17:32
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Фото: Нацполіція
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На Київщині водій збив чоловіка, який їхав на велосипеді. На жаль, потерпілий загинув на місці

Про це повідомляє Поліція Київщини, передає RegioNews.

Аварія сталась 18 березня, близько 18:47, на автодорозі сполученням місто Васильків - село Глеваха. 38-річний водій Volkswagen у пʼяному стані наїхав на чоловіка, який рухався в попутному напрямку на велосипеді. Внаслідок аварії 72-річний велосипедист загинув на місці.

"Слідчі слідчого управління поліції Київської області розпочали кримінальне провадження за даним фактом (ч. 3 ст. 286-1 ККУ)" - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, 17 березня у селі Святопетрівське водій іномарки не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок цього він зіткнувся з маршруткою. У ДТП постраждали пʼятеро пасажирів.

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