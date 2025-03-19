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19 марта 2025, 17:32

Смертельное ДТП в Киевской области: погиб 72-летний велосипедист

19 марта 2025, 17:32
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Фото: Нацполиция
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В Киевской области водитель сбил мужчину, который ехал на велосипеде. К сожалению, потерпевший погиб на месте

Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает RegioNews.

Авария произошла 18 марта, около 18:47, на автодороге сообщением город Васильков – село Глеваха. 38-летний водитель Volkswagen в пьяном состоянии наехал на мужчину, который двигался в попутном направлении на велосипеде. В результате аварии 72-летний велосипедист погиб на месте.

"Следователи следственного управления полиции Киевской области возбудили уголовное производство по данному факту (ч. 3 ст. 286-1 УКУ)" - сообщили правоохранители.

Напомним, 17 марта в селе Святопетровское водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с маршруткой. В ДТП пострадали пять пассажиров.

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