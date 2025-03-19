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ДТП сталася 18 березня о 14:20 на Столичному шосе у Голосіївському районі столиці

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Lexus не впорався з керуванням та врізався у металевий відбійник, в результаті чого автомобіль перекинувся.

Внаслідок ДТП 40-річний водій загинув на місці, а його 22-річний пасажир отримав тяжкі травми та помер дорогою до лікарні.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, 16 березня на трасі на Львівщині зіткнулися дві автівки. Постраждали шестеро людей.