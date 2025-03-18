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18 березня 2025, 11:45

Махінація з водійськими правами: на Київщині затримали адміністратора сервісного центру

18 березня 2025, 11:45
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фото: Національна поліція
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Адміністратор одного з територіальних сервісних центрів МВС Київщини брав гроші за сприяння у отриманні водійських посвідчень. Чоловіку світить до 8 років ув'язнення

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що затриманий адміністратор організував незаконну схему для клієнта, позбавленого водійських прав за керування у стані сп’яніння. Він забезпечив фіктивне навчання чоловіка в автошколі та маніпулював статусом його посвідчення водія у відомчій базі, змінивши його з "вилученого" на "видане".

На підставі сфальсифікованих документів про завершення навчання в автошколі клієнт отримав право складати іспит з водіння у ТСЦ та претендувати на отримання нового водійського посвідчення.

Крім того, адміністратор допоміг іншій клієнтці успішно скласти всі необхідні іспити для отримання права керування автомобілем.

Зловмисника затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України в момент отримання грошової винагороди від чергового клієнта.

Слідчі повідомили затриманому про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Волині викрили групу осіб, які виготовляли підроблені документи державного зразка, використовуючи офіційні голографічні захисні елементи.

Київська область сервісний центр клієнт водійське посвідчення шахрайство шахрай
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