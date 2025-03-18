фото: Суспільне

Суд відмовив у продовженні тримання під вартою юнака, якого підозрюють в побитті 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Його відпустили під особисте зобов’язання

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що під час судового розгляду сторона захисту навела додаткові доводи про необхідність зміни запобіжного заходу на такий, що не пов’язаний із тимчасовою ізоляцією від суспільства.

Суд врахував надані адвокатом медичні документи, позитивні характеристики підозрюваного з місця навчання, а також його особисті показання, у яких він щиро розкаявся.

Прокурори готують на це рішення апеляційну скаргу.

Нагадаємо, 22 січня суд обрав запобіжний захід 16-річному юнаку за катування та вимагання грошей у 12-річної дівчинки в Білій Церкві на Київщині. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Читайте також: Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент