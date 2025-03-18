Стрельба в ТРЦ в Белой Церкви: ранен человек

фото: Национальная полиция

В Белой Церкви на Киевщине группа неизвестных ворвалась в спортклуб и открыла стрельбу, ранив посетителя. Правоохранители разыскивают нападающих и устанавливают обстоятельства преступления

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Сообщения о том, что в спортивный клуб в ТРЦ в Белой Церкви зашли неизвестные и осуществили стрельбу, поступило в полицию в 11:04.

На место немедленно прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и медики.

Предварительно известно, что группа неизвестных ворвались в помещение спортклуба, совершили несколько выстрелов из оружия и скрылись.

В результате происшествия ранен посетитель зала, его госпитализировали.

Полицейские разыскивают нападающих и опрашивают очевидцев преступления.

Напомним, на прошлой неделе в Харькове люди в военной форме устроили на улице стрельбу и избивали мужчину ногами.