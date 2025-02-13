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13 лютого 2025, 14:41

На Волині затримали ділків, які виготовляли фальшиві водійські посвідчення

13 лютого 2025, 14:41
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фото: БЕБ
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На Волині викрили групу осіб, які виготовляли підроблені документи державного зразка, використовуючи офіційні голографічні захисні елементи

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

До незаконної діяльності причетний місцевий житель. Він займався підробкою водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів.

Ділок працював із замовниками через довірених осіб, які шукали потенційних клієнтів, приймали від них документи та передавали підроблені посвідчення та свідоцтва. Виробляли фальшиві документи в домоволодінні одного з співучасників.

Вартість підробленого водійського посвідчення становила від 200 до 400 доларів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили підроблені документи, обладнання для їх виготовлення, ламінувальні стрічки, інші предмети, які підтверджують незаконну діяльність.

Вилучено також готівку у національній та іноземній валютах. Вирішується питання щодо накладання арешту на вилучене майно.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині викрили аферистів, які торгували підробленими водійськими документами.

підозра Волинська область підробка водійське посвідчення БЕБ
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