Махинация с водительскими правами: в Киевской области задержали администратора сервисного центра

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Администратор одного из территориальных сервисных центров МВД Киевщины брал деньги за содействие в получении водительских удостоверений. Мужчине светит до 8 лет заключения

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Задержанный администратор организовал незаконную схему для клиента, лишенного водительских прав за управление в состоянии опьянения. Он обеспечил фиктивное обучение мужчины в автошколе и манипулировал статусом его водительского удостоверения в ведомственной базе, сменив его с "изъятого" на "выданное".

На основании сфальсифицированных документов о завершении обучения в автошколе клиент получил право сдавать экзамен по вождению в ТСЦ и претендовать на получение нового водительского удостоверения.

Кроме того, администратор помог другой клиентке успешно сдать все необходимые экзамены для получения права вождения.

Злоумышленник был задержан согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в момент получения денежного вознаграждения от очередного клиента.

Следователи сообщили задержанному о подозрении. За совершенное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни разоблачили группу лиц, изготовлявших поддельные документы государственного образца, используя официальные голографические защитные элементы.