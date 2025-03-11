На Київщині лунатимуть потужні вибухи: що відомо
Сьогодні, 11 березня, протягом доби у передмісті Києва та в області може бути гучно – працюють сапери. Місцевих мешканців закликають зберігати спокій
Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає RegioNews.
Сьогодні фахівці ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети у Вишгородському районі. Відлуння вибухів можуть почути мешканці у передмісті столиці.
"Звертаємося до жителів області – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел!", – йдеться в повідомленні.
Також вибухові роботи проводяться в Білоцерківському районі області.
Нагадаємо, на Житомирщині трактор підірвався на вибухонебезпечному предметі, постраждав водій.
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