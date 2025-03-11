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11 березня 2025, 13:30

У Зеленського заявили, що припинення вогню ще ніколи не було таким близьким

11 березня 2025, 13:30
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фото: ілюстративне
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що для досягнення миру необхідні гарантії безпеки, посилення санкцій та контроль над російськими замороженими активами

Про це написав глава Офісу Президента Андрій Єрмак в колонці The Guardian, передає RegioNews.

На думку Єрмака, припинення вогню в Україні не буде досягнуто лише дипломатичним шляхом. Крім того, для сталого миру Україні мають бути надані гарантії безпеки, союзники мають розширити санкції проти Росії та взяти під контроль заморожені активи країни-агресорки.

Зараз, коли я перебуваю в Джидді, Саудівська Аравія, припинення вогню в трирічній війні, яку російська федерація веде проти моєї країни, здається ще ніколи не було таким близьким. Нещодавні переговори між Україною та її партнерами породили велику надію на те, що український народ дуже скоро повернеться до мирного життя, - заявив Єрмак.

Як відомо, делегації України та США розпочали зустріч у Джидді.

Нагадаємо, більшість українців вважають, що метою Росії є знищення України. Про це свідчать дані нещодавнього опитування.

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