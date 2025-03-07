Армія РФ атакувала Херсон: окупанти поранили двох цивільних

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Російські військові завдали артилерійського удару по Херсону та здійснили атаку дронами, внаслідок чого постраждав двоє цивільних

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що обстріл розпочався приблизно об 11:00.

Під удар потрапив 56-річний чоловік, який перебував у власному будинку. Він отримав вибухову травму та уламкові поранення ніг і плеча.

Постраждалого госпіталізували у стані середньої тяжкості

Окрім того, близько 10:00 окупанти атакували з БПЛА чоловіка в Дніпровському районі Херсона.

Через ворожий удар 38-річний херсонець, який перебував на вулиці, дістав вибухову травму, поранення рук та травматичну ампутацію пальців.

Потерпілий – у лікарні. Йому надають необхідну меддопомогу.

Як відомо, протягом минулої доби, 6 березня, російські окупанти атакували десятки населених пунктів Херсонщини.

Нагадаємо, що в ніч на 7 березня російська армія здійснила комбінований удар дронами та ракетами різних типів повітряного, наземного і морського базування по об'єктах критичної інфраструктури.

Раніше ми повідомляли, що пізно ввечері 6 березня російські війська скинули авіабомбу на Слов'янськ на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки постраждали мирні жителі, пошкоджені приватні будинки та автівки.