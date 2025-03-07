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07 березня 2025, 12:23

Російський дрон "Молнія" атакував підприємство у Харкові

07 березня 2025, 12:23
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У п'ятницю, 7 березня, росіяни завдали удару "Молнією" по підприємству у Харкові. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих

Про це повідомив голова Харківської ОДА, Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, близько 11:30 окупанти вдарили по Слобідському району Харкова.

Рештки БпЛА типу "Молнія" впали поблизу нежитлової будівлі.

Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що "приліт" зафіксували по цивільному підприємству у Слобідському районі. Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти вдарили по цивільному підприємству у Київському районі Харкова, є поранені.

Раніше ми повідомляли, що в ніч на 7 березня російська армія здійснила комбінований удар дронами та ракетами різних типів повітряного, наземного і морського базування по об’єктах критичної інфраструктури. Сили ППО збивали ворожі цілі

Харків дрон атака РФ підприємство вибух Терехов Ігор Олександрович Синєгубов Олег Васильович
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