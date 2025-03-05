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05 березня 2025, 10:45

На Київщині через атаку БпЛА пошкоджені школа, дитсадок та житлові будинки

05 березня 2025, 10:45
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фото: Нацполіція
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У ніч на 5 березня окупанти атакували Київщину ударними безпілотниками. Є пошкодження цивільної інфраструктури

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

"Станом на 8:55 у Бориспільському районі пошкоджено 85 квартир у двох багатоквартирних будинках, 22 автомобілі, приватний будинок, магазин, два складських приміщення, два ангари, школа та дитячий садочок. Інформація про постраждалих наразі відсутня", — йдеться в повідомленні.

Наразі місцях обстрілів працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

Нагадаємо, вночі 5 березня російська армія атакувала Україну ракетами, а також 181-м ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 115 дронів, ще 55 БпЛА — локаційно втрачені.

війна обстріли Київська область дрон БПЛА атака шахед наслідки
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