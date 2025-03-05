РФ вдарила ракетами по Павлограду: пошкоджені промислові підприємства та будинки

ілюстративне фото: ДСНС України

У Павлограді Дніпропетровської області через нічний ракетний удар пошкоджені промислові підприємства, вибиті вікна в багатоповерхівках

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Пошкоджені два промислові підприємства. На одному з них сталася пожежа. Її рятувальники загасили. На щастя, люди не постраждали", — йдеться у повідомленні.

Через атаку в місті побиті вікна у двох п'ятиповерхівках.

Сергій Лисак додав, що Покровську громаду Нікопольського району ворог обстріляв із важкої артилерії. На щастя, минулося без загиблих і поранених.

Крім того, оборонці неба збили 12 ворожих БпЛА на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, в ніч на 5 березня ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою. Росіяни знищили на Одещині санаторій.