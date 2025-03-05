РФ вдарила ракетами по Павлограду: пошкоджені промислові підприємства та будинки
У Павлограді Дніпропетровської області через нічний ракетний удар пошкоджені промислові підприємства, вибиті вікна в багатоповерхівках
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Пошкоджені два промислові підприємства. На одному з них сталася пожежа. Її рятувальники загасили. На щастя, люди не постраждали", — йдеться у повідомленні.
Через атаку в місті побиті вікна у двох п'ятиповерхівках.
Сергій Лисак додав, що Покровську громаду Нікопольського району ворог обстріляв із важкої артилерії. На щастя, минулося без загиблих і поранених.
Крім того, оборонці неба збили 12 ворожих БпЛА на Дніпропетровщині.
Нагадаємо, в ніч на 5 березня ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою. Росіяни знищили на Одещині санаторій.