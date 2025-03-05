На Киевщине из-за атаки БпЛА повреждены школа, детсад и жилые дома

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В ночь на 5 марта оккупанты атаковали Киевщину ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

"По состоянию на 8:55 в Бориспольском районе повреждено 85 квартир в двух многоквартирных домах, 22 автомобиля, частный дом, магазин, два складских помещения, два ангара, школа и детский сад. Информация о пострадавших отсутствует", — говорится в сообщении.

В настоящее время в местах обстрелов работают следственно-оперативные группы и взрывотехники.

Напомним, ночью 5 марта российская армия атаковала Украину ракетами, а также 181-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 115 дронов, еще 55 БпЛА — локационно потеряны.