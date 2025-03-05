Окупанти скинули на Запорізьку область більше 10 авіабомб: є руйнування
Вчора, 4 березня, окупаційні війська РФ завдали 441 удар по 11 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, гаражів. Мирні жителі не постраждали", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі Росія вдарила ракетами по Павлограду Дніпропетровської області. Пошкоджені промислові підприємства, вибиті вікна в багатоповерхівках.
РФ вдарила ракетами по Павлограду: пошкоджені промислові підприємства та будинкиВсі новини »
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