Силы ПВО работают по российским дронам в Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Местных жителей призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

"В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 2 марта российская армия выпустила по Украине 79 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 63 дрона, еще 16 — локационно потеряны.