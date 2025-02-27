На Черкащині судили чоловіка, який вбив жінку ножем
Суд ухвалив рішення щодо чоловіка, який вбив співмешканку. Відомо, що це сталось під час сварки
Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.
За даними слідства, 49-річний чоловік ід час застілля посварився зі своєю співмешканкою. В ході сварки він схопив ножа та завдав їй удар в область грудної клітини. Від удару жінка померла.
Обвинуваченого визнали винним. Йому призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років.
Нагадаємо, раніше на Харківщині чоловік жорстоко вбив двох товаришів. Повідомлялося, що він зробив це під час застілля. В ході сварки він схопив палицю і став бити одного друга, а потім схопив до рук ножа. Потім так само він вбив і іншого друга. Вбивці призначили довічне позбавлення волі.