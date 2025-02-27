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27 лютого 2025, 20:16

На Черкащині судили чоловіка, який вбив жінку ножем

27 лютого 2025, 20:16
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Ілюстративне фото
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Суд ухвалив рішення щодо чоловіка, який вбив співмешканку. Відомо, що це сталось під час сварки

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.

За даними слідства, 49-річний чоловік ід час застілля посварився зі своєю співмешканкою. В ході сварки він схопив ножа та завдав їй удар в область грудної клітини. Від удару жінка померла.

Обвинуваченого визнали винним. Йому призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років.

Нагадаємо, раніше на Харківщині чоловік жорстоко вбив двох товаришів. Повідомлялося, що він зробив це під час застілля. В ході сварки він схопив палицю і став бити одного друга, а потім схопив до рук ножа. Потім так само він вбив і іншого друга. Вбивці призначили довічне позбавлення волі.

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