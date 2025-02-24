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24 лютого 2025, 09:41

Вибухи в Житомирському районі: в ОВА повідомили, що відбувається

24 лютого 2025, 09:41
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 24 лютого, у Житомирському районі буде чутно вибухи. Протягом доби працюватимуть вибухотехніки. Місцевих мешканців закликали зберігати спокій

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

"Звертаємо увагу на те, що хвилюватися не слід. Працюють спеціальні служби", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині сапери знищили бойову частину дрона "Герань-2".

війна вибух Бунечко Віталій Іванович Житомирська область вибухотехніки сапери
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