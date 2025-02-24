Жителей Киевщины предупредили о взрывах в пригороде столицы
Сегодня, 24 февраля, в пригороде Киева может быть громко – в области работают саперы. Местных жителей призывают сохранять спокойствие
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает RegioNews.
Сегодня специалисты будут ликвидировать взрывоопасные предметы в Вышгородском районе. Эхо взрывов могут услышать жители в пригороде столицы.
"Обращаемся к жителям области – сохраняйте спокойствие, будьте осторожны и доверяйте информации только из официальных источников!", – говорится в сообщении.
Напомним, 24 февраля в Житомирском районе также будут слышны взрывы. В течение суток будут работать взрывотехники. Местных жителей призвали сохранять спокойствие.
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