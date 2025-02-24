В одному з районів Києва впали уламки збитого дрона
Російська армія вкотре атакує Київ. Уламки збитого безпілотника впали у Деснянському районі столиці
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
Зазначається, що уламки дрона впали на відкритій території.
Наразі інформації про постраждалих немає.
Кличко додав, що сили ППО продовжують працювати по ворожих цілях та закликав громадян перебувати в укриттях.
Нагадаємо, в ніч на 23 лютого російські війська атакували Україну 267-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.
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