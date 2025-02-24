Удар "шахеда" по багатоповерхівці в Броварах: в ДСНС показали наслідки російської атаки
Рятувальники ліквідували наслідки російської дронової атаки на місто Бровари Київської області
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.
За наявною інформацією, вночі уламки російського БпЛА влучили у недобудований багатоповерховий будинок. На місці "прильоту" виникла пожежа на 23-му поверсі.
"Охоронець житлового комплексу – чоловік 1974 р.н. – зазнав гострої реакції на стрес, медики надали йому необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.
Надзвичайники оперативно ліквідували займання.
Нагадаємо, в ніч проти 24 лютого російські війська здійснили чергову масовану дронову атаку. У Броварах на Київщині є пошкодження багатоповерхового будинку.
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