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24 лютого 2025, 08:45

Удар "шахеда" по багатоповерхівці в Броварах: в ДСНС показали наслідки російської атаки

24 лютого 2025, 08:45
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фото: ДСНС України
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Рятувальники ліквідували наслідки російської дронової атаки на місто Бровари Київської області

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України, передає RegioNews.

За наявною інформацією, вночі уламки російського БпЛА влучили у недобудований багатоповерховий будинок. На місці "прильоту" виникла пожежа на 23-му поверсі.

"Охоронець житлового комплексу – чоловік 1974 р.н. – зазнав гострої реакції на стрес, медики надали йому необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Надзвичайники оперативно ліквідували займання.

Нагадаємо, в ніч проти 24 лютого російські війська здійснили чергову масовану дронову атаку. У Броварах на Київщині є пошкодження багатоповерхового будинку.

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