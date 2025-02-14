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14 лютого 2025, 19:59

У Міндовкілля розповіли про радіаційний фон у Зоні відчуження після удару росіян по ЧАЕС

14 лютого 2025, 19:59
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фото: freepik.com
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Після удару російського безпілотника по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міндовкілля.

"Враховуючи радіологічну значимість пожежі на території зони відчуження, посилено контроль за радіаційною ситуацією", - йдеться у повідомленні.

Наразі радіаційний фон контролюється за допомогою автоматизованої системи контролю у безперервному режимі на 39 пунктах. Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру і оновлюються щогодини, а в умовах надзвичайної ситуації – щохвилини.

"Контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені. Радіаційна ситуація знаходиться під контролем", - додали у міністерстві.

Нагадаємо, РФ пошкодила захисну арку укриття 4 енергоблоку ЧАЕС у тій її частині, що не становить загрози витоку радіації.

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