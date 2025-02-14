У Міндовкілля розповіли про радіаційний фон у Зоні відчуження після удару росіян по ЧАЕС
Після удару російського безпілотника по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міндовкілля.
"Враховуючи радіологічну значимість пожежі на території зони відчуження, посилено контроль за радіаційною ситуацією", - йдеться у повідомленні.
Наразі радіаційний фон контролюється за допомогою автоматизованої системи контролю у безперервному режимі на 39 пунктах. Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру і оновлюються щогодини, а в умовах надзвичайної ситуації – щохвилини.
"Контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені. Радіаційна ситуація знаходиться під контролем", - додали у міністерстві.
Нагадаємо, РФ пошкодила захисну арку укриття 4 енергоблоку ЧАЕС у тій її частині, що не становить загрози витоку радіації.