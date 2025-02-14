З'явилися нові подробиці ворожої атаки по ЧАЕС

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Росіяни пошкодили захисну арку укриття 4 енергоблоку ЧАЕС у тій її частині, що не становить загрози витоку радіації

Як передає RegioNews, про це в коментарі Укрінформу повідомила експертка у галузі атомної енергетики Ольга Кошарна.

Цього разу діра не в тій частині арки, де знаходиться стара споруда "Укриття", а під нею – найбільш радіоактивні паливовмісні матеріали, що переплавилися і за роки перетворюються в пил

За її словами, влучення було в ту частину, яка з погляду ядерно-радіаційної безпеки найбільш безпечна.

Відомо, що у захисній споруді наскрізь пробита сталева оболонка, яка складається із зовнішньої та внутрішньої частин. Наразі порушена герметичність споруди і не працює вентиляційна система з фільтрами, що мали затримувати радіоактивні частинки.

Також внаслідок атаки були пошкоджені основні крани, встановлені для демонтажу внутрішнього об’єкту "Укриття".

Нагадаємо, після російської атаки по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.