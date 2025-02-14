В Министерстве защиты окружающей среды рассказали о радиационном фоне в Зоне отчуждения после удара россиян по ЧАЭС

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После удара российского беспилотника по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минокружение.

"Учитывая радиологическую значимость пожара на территории зоны отчуждения, усилен контроль за радиационной ситуацией", - говорится в сообщении.

Радиационный фон контролируется с помощью автоматизированной системы контроля в непрерывном режиме на 39 пунктах. Данные круглосуточно поступают в диспетчерский центр и обновляются ежечасно, а в условиях чрезвычайной ситуации – ежеминутно.

"Контрольные уровни мощности эквивалента амбиентной дозы не превышены. Радиационная ситуация находится под контролем", – добавили в министерстве.

Напомним, РФ повредила защитную арку укрытия 4 энергоблока ЧАЭС в той ее части, которая не представляет угрозы утечки радиации.