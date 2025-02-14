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14 лютого 2025, 14:29

На Київщині 250-кілограмовий чоловік впав з ліжка і не міг піднятись

14 лютого 2025, 14:29
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фото: ДСНС
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Рятувальники допомогли мешканцю Бориспільщини піднятися після падіння

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС Київщини.

Зазначається, що 13 лютого до Служби порятунку Бориспільського району надійшов виклик про необхідність надання допомоги мешканцю села Чубинське, який впав із ліжка та не міг самостійно підвестися.

Проблема полягала у тому, що чоловік має багато надлишкової маси тіла, понад 250 кг.

"Завдяки злагодженим діям 7-х рятувальників та використанню спеціальних підручних засобів, постраждалому було надано допомогу, і його повернули на ліжко", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині школярі побили 10-річного однолітка. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побоїв та мордування. Наразі триває розслідування.

Бориспіль Київська область ДСНС рятувальники чоловік допомога
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