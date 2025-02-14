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Інцидент стався вдень 13 лютого на Обухівщині. До поліції звернулась жінка зі повідомленням про те, що діти побили її 10-річного сина

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Як виявилось, хлопець повертався зі школи додому разом із двома однокласниками та, проходячи парком, між ними стався конфлікт. Внаслідок суперечки два хлопці побили ровесника.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побоїв та мордування (ч. 2 ст. 126 КК України). Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше в Києві на паркувальному майданчику торгово-розважального центру побилися дівчата. Відео з бійкою 19-річної та 16-річної дівчат потрапило до соцмереж. Мати неповнолітньої відмовилась писати заяву в поліцію.