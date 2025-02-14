Росіяни вдарили по Київщині: горіли складські приміщення поліграфії
Внаслідок нічної атаки РФ сьогодні, 14 лютого, у Фастівському районі загорілися складські приміщення поліграфії. Пожежу оперативно загасили
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Київській області.
"Завдяки оперативності пожежно-рятувальних підрозділів пожежу вдалося ліквідувати о 06:30", – йдеться у повідомленні.
За наявними даними, обійшлося без постраждалих та загиблих.
Нагадаємо, сьогодні вночі російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Був пошкоджений саркофаг.
У ДСНС повідомили, що після удару російського дрона по укриттю Чорнобильської АЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.
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