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14 лютого 2025, 14:45

Росіяни вдарили по Київщині: горіли складські приміщення поліграфії

14 лютого 2025, 14:45
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фото: ДСНС України у Київській області
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Внаслідок нічної атаки РФ сьогодні, 14 лютого, у Фастівському районі загорілися складські приміщення поліграфії. Пожежу оперативно загасили

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Київській області.

"Завдяки оперативності пожежно-рятувальних підрозділів пожежу вдалося ліквідувати о 06:30", – йдеться у повідомленні.

За наявними даними, обійшлося без постраждалих та загиблих.

Нагадаємо, сьогодні вночі російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Був пошкоджений саркофаг.

У ДСНС повідомили, що після удару російського дрона по укриттю Чорнобильської АЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.

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