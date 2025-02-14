Росіяни вдарили по Київщині: горіли складські приміщення поліграфії

фото: ДСНС України у Київській області

Внаслідок нічної атаки РФ сьогодні, 14 лютого, у Фастівському районі загорілися складські приміщення поліграфії. Пожежу оперативно загасили

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України у Київській області.

"Завдяки оперативності пожежно-рятувальних підрозділів пожежу вдалося ліквідувати о 06:30", – йдеться у повідомленні.

За наявними даними, обійшлося без постраждалих та загиблих.

Нагадаємо, сьогодні вночі російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС. Був пошкоджений саркофаг.

У ДСНС повідомили, що після удару російського дрона по укриттю Чорнобильської АЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми.