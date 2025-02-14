Россияне ударили по Киевщине: горели складские помещения полиграфии
В результате ночной атаки РФ сегодня, 14 февраля, в Фастовском районе загорелись складские помещения полиграфии. Пожар оперативно потушили
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Киевской области.
"Благодаря оперативности пожарно-спасательных подразделений пожар удалось ликвидировать в 06:30", – говорится в сообщении.
По имеющимся данным, обошлось без пострадавших и погибших.
Напомним, сегодня ночью российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Был поврежден саркофаг.
В ГСЧС сообщили, что после удара российского дрона по укрытию Чернобыльской АЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы.
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