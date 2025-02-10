На Київщині підлітки перебрали з алкоголем та ледь не померли посеред вулиці
У місті Ірпінь Київської області двоє хлопців посеред вулиці знепритомніли через отравлення алкоголем. Їх врятували військові
Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Труха Київ", передає RegioNews.
Підліткам, що лежали без свідомості на вулиці, першу медичну допомогу надали військовослужбовці. Після цього на місце події приїхала карета швидкої допомоги.
Як з'ясувалося, підлітки випили на двох літр самогону, який запивали енергетиком.
"Дітей знайшли військові, вони лежали без свідомості. Як виявилося пізніше, хлопці випили на двох один літр самогону, який запивали енергетиком", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Волинській області пʼяний працівник ТЦК скоїв ДТП. На щастя, ніхто з учасників інциденту не постраждав.
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