На Київщині жінка викрала вантажівку з СТО
У Броварах жінка викрала вантажний автомобіль зі станції технічного обслуговування
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Власник залишив вантажівку на СТО для ремонту. Там 35-річна жінка скористалася відчиненими дверима, сіла в авто, завела ключами, що були в замку запалення, і поїхала.
Завдяки орієнтуванню, поліція виявила викрадену вантажівку на одній із вулиць Тетієва, за кермом перебувала фігурантка.
Жінку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй оголосили підозру.
Нагадаємо, на Миколаївщині 20-річний юнак викрав авто, бо запізнився на потяг.
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