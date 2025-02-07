На Київщині жінка викрала вантажівку з СТО

фото: поліція

У Броварах жінка викрала вантажний автомобіль зі станції технічного обслуговування

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Власник залишив вантажівку на СТО для ремонту. Там 35-річна жінка скористалася відчиненими дверима, сіла в авто, завела ключами, що були в замку запалення, і поїхала.

Завдяки орієнтуванню, поліція виявила викрадену вантажівку на одній із вулиць Тетієва, за кермом перебувала фігурантка.

Жінку затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй оголосили підозру.

Нагадаємо, на Миколаївщині 20-річний юнак викрав авто, бо запізнився на потяг.