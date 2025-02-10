У Бучанській громаді запрацювало соціальне таксі: як скористатися

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Про це по повідомляє Бучанська міська рада, передає RegioNews.

Завдяки соціальному таксі люди з інвалідністю можуть безперешкодно діставатися до різних установ, отримувати необхідні послуги та консультації.

Наразі в громаді 152 особи пересуваються на кріслах колісних, з них – 10 дітей.

Послугою можуть скористатися такі категорії мешканців Бучанської громади:

особи з інвалідністю І та ІІ груп із порушенням опорно-рухового апарату;

діти з інвалідністю, які мають порушення ходи;

особи з інвалідністю з дитинства з порушенням опорно-рухового апарату;

особи з інвалідністю І групи по зору;

військовослужбовці на реабілітації.

Соціальне таксі здійснює перевезення до лікувальних закладів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, банківських установ, відділень пенсійного фонду.

Послуга не надається для поїздок до магазинів, ринків та інших закладів для вирішення побутових питань.

Замовити псоціальне таксі можна за телефоном: +380 671 977 294 або заповнивши анкету за посиланням.

Як відомо, торік восени в десяти громадах Київської області організували роботу "соціального таксі".

Нагадаємо, Броварська міська рада виділила кошти на смарт-годинники для людей із порушеннями слуху.