В Бучанской общине заработало социальное такси: как воспользоваться
Социальное такси бесплатно перевозит людей с инвалидностью
Об этом сообщает Бучанский городской совет, передает RegioNews.
Благодаря социальному такси люди с инвалидностью могут беспрепятственно добираться в различные учреждения, получать необходимые услуги и консультации.
Сейчас в общине 152 человека передвигаются на колесных креслах, из них – 10 детей.
Услугой могут воспользоваться следующие категории жителей Бучанского общества:
- лица с инвалидностью I и II групп с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- дети с инвалидностью, имеющие нарушение походки;
- лица с инвалидностью с детства с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- лица с инвалидностью I группы по зрению;
- военнослужащие в реабилитации.
Социальное такси осуществляет перевозку в лечебные учреждения, органы исполнительной власти и местное самоуправление, банковские учреждения, отделения пенсионного фонда.
Услуга не предоставляется для поездок в магазины, рынки и другие заведения для решения бытовых вопросов.
Заказать пссоциальное такси можно по телефону: +380 671 977 294 или заполнив анкету по ссылке.
Как известно, осенью прошлого года в десяти общинах Киевской области организовали работу "социального такси".
Напомним, Броварской городской совет выделил средства на смарт-часы для людей с нарушениями слуха.