В Бучанской общине заработало социальное такси: как воспользоваться

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Об этом сообщает Бучанский городской совет, передает RegioNews.

Благодаря социальному такси люди с инвалидностью могут беспрепятственно добираться в различные учреждения, получать необходимые услуги и консультации.

Сейчас в общине 152 человека передвигаются на колесных креслах, из них – 10 детей.

Услугой могут воспользоваться следующие категории жителей Бучанского общества:

лица с инвалидностью I и II групп с нарушением опорно-двигательного аппарата;

дети с инвалидностью, имеющие нарушение походки;

лица с инвалидностью с детства с нарушением опорно-двигательного аппарата;

лица с инвалидностью I группы по зрению;

военнослужащие в реабилитации.

Социальное такси осуществляет перевозку в лечебные учреждения, органы исполнительной власти и местное самоуправление, банковские учреждения, отделения пенсионного фонда.

Услуга не предоставляется для поездок в магазины, рынки и другие заведения для решения бытовых вопросов.

Заказать пссоциальное такси можно по телефону: +380 671 977 294 или заполнив анкету по ссылке.

Как известно, осенью прошлого года в десяти общинах Киевской области организовали работу "социального такси".

Напомним, Броварской городской совет выделил средства на смарт-часы для людей с нарушениями слуха.